Mercato - PSG : Le transfert de Kimpembe se confirme sérieusement

Publié le 15 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts défensifs cet été, Chelsea va boucler le transfert de Kalidou Koulibaly mais attend encore l'arrivée d'autres défenseurs centraux. Le profil de Nathan Aké plaît notamment aux Blues, mais celui-ci devrait finalement rester à Manchester City ce qui rapproche grandement Presnel Kimpembe de Chelsea.

Cet été, la priorité de Chelsea consiste clairement à se renforcer au poste de défenseur central. Et pour cause, les Blues ont laissé filer Antonio Rudiger au Real Madrid ainsi qu'Andreas Christensen au FC Barcelone. Dans cette optique, Thomas Tuchel a réclamé des renforts en défense central à sa nouvelle direction. Et le premier va arriver puisque Kalidou Koulibaly est tout proche de s'engager avec le club londonien. Un joli coup pour les Blues qui vont pouvoir s'appuyer sur l'expérience de l'international sénégalais qui débarque en provenance de Naples pour environ 40M€. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Thomas Tuchel qui espère bien attirer un autre axial.

Aké n'est pas à vendre...

Dans cette optique, le nom de Nathan Aké a régulièrement circulé ces derniers jours. Il faut dire que la concurrence fait rage au sein de l'effectif de Manchester City avec Ruben Dias, Aymeric Laporte et John Stones. A Chelsea, l'international néerlandais aurait certainement un rôle plus important. Toutefois, selon les informations de The Athletic , les Citizens ne comptent vendre Nathan Aké, sauf si un club débarque une très grosse offre. Ce qui n'a pas été le cas de Chelsea. Par conséquent, le défenseur central de 27 ans devrait rester à Manchester City.

Transferts - PSG : Campos prend une décision radicale pour le mercato de Kimpembe https://t.co/IWzWZRytgz pic.twitter.com/c8LaY6pITo — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

... ce qui rapproche Kimpembe de Chelsea

Et alors que la piste menant à Nathan Aké se referme, le transfert de Presnel Kimpembe semble prendre forme. Et pour cause, Thomas Tuchel apprécie grandement le profil de l'international français et des discussions ont débuté entre le PSG et Chelsea. Selon Foot Mercato , le technicien allemand a même appelé son ancien défenseur afin de prendre la température. Et avec l'échec des discussions pour le transfert de Nathan Aké, la piste Kimpembe prend plus que jamais de l'ampleur à Chelsea.

Le PSG ne fermera pas la porte à un transfert