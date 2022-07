Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier n'a jamais eu peur de Zidane

Publié le 16 juillet 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

A l'issue de la saison, les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino se sont accélérées avant de devenir beaucoup plus concrètes. En coulisses, le PSG s'est ainsi mis en quête d'un nouvel entraîneur et malgré certaines rumeurs insistants avec Zinedine Zidane, c'est bien Christophe Galtier qui a été choisi. Et le technicien français dévoile les coulisses de son arrivée à Paris.

Cet été, le PSG a bien mené sa révolution en coulisses. En effet, Leonardo et Mauricio Pochettino ont été invités à quitter le club de la capitale. Et alors que le dirigeant brésilien a rapidement été remplacé par Luis Campos, en ce qui concerne l'entraîneur, les discussions ont pris plus de temps. En effet, le nom de Zinedine Zidane a largement circulé, mais comme révélé par le10sport.com, la piste menant à l'ancien numéro 10 des Bleus n'est plus d'actualité depuis plusieurs semaines. Et c'est bien Christophe Galtier qui a été désigné entraîneur du PSG. D'ailleurs, l'ancien coach de l'OGC Nice n'a pas tremblé malgré les rumeurs d'une arrivée de Zidane.

Galtier n'a pas douté malgré Zidane

« Je veux faire court sur ce sujet. Zizou, c'est Zizou. Il a un palmarès incroyable. Zizou est unique. Mais ce qui a été le plus important, ce sont mes échanges permanents avec mon président et Luis (Campos). Des doutes ? Pas du tout. Parce que je savais... (Il s'arrête.) Il était clair, de la part de mon président, que j'allais être l'entraîneur du PSG », lance Christophe Galtier dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de dévoiler les coulisses des négociations avec le PSG.

«Ils m'avaient assuré que je serais le futur entraîneur du PSG»

« Les premiers contacts ? À pas mal de semaines avant mon arrivée officielle. J'avais eu des discussions avec Luis Campos (conseiller football du PSG) mais aussi avec mon président (Nasser al-Khelaïfi) qui m'avaient assuré que je serais le futur entraîneur du PSG », révèle Galtier qui a donc rapidement trouvé un accord avec le PSG. Mais il a ensuite fallu que les Parisiens s'entendent avec l'OGC Nice où le natif de Marseille était sous contrat jusqu'en 2023. « Très rapidement, des contacts ont été établis entre Luis Campos et Nice. À ce titre, je veux remercier Jim Ratcliffe (le propriétaire de l'OGCN) et Dave Brailsford (directeur du sport d'Ineos), qui m'ont laissé l'opportunité de venir entraîner le PSG. Après, cela a pris du temps pour des raisons que je ne veux pas commenter », explique Galtier.

