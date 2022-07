Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier a passé une commande pour son mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de nouveaux renforts cet été pour le PSG, et notamment au milieu de terrain, Christophe Galtier affiche plus que jamais son envie de retrouver Khephren Thuram dans la capitale. Un souhait entendu par Luis Campos, qui a déjà amorcé les négociations pour le jeune talent de l’OGC Nice.

Le 5 juillet dernier, lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier évoquait ses méthodes sur le mercato avec Luis Campos : « On est en relation permanente. Il sait ce que j'attends de mon équipe. Avant de partir sur le recrutement, on a échangé avec Luis et le président sur le système. Est-ce que Luis fait le recrutement ? Oui. Mais depuis trois ans, on a fait des mercatos ensemble mais aucun joueur ne vient sans mon accord, c'est très clair », indiquait Galtier. Et ce discours semble se confirmer…

Galtier veut Thuram au PSG

L’EQUIPE a confirmé vendredi dans ses colonnes la détermination de Christophe Galtier à vouloir faire venir Khephren Thuram (21 ans), son ancien protégé de l’OGC Nice, au PSG. Luis Campos aurait d’ailleurs immédiatement validé cette piste menant au jeune milieu de terrain azuréen, et il a donc amorcé les discussions à cet effet.

Thuram est chaud pour venir au PSG

Selon le quotidien sportif, Khephren Thuram serait d’ailleurs très intéressé par la perspective d’un transfert au PSG, et il ne manque donc plus qu’à trouver un terrain d’entente financier avec l’OGC Nice. Et Galtier obtiendra alors sa commande du mercato…