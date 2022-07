Mercato - PSG : Koundé, Kimpembe… Tuchel veut jouer un mauvais tour à Campos

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG continue de travailler pour faire signer Milan Skriniar, Luis Campos a couvert ses arrières en ciblant Jules Koundé comme plan B. Cependant, Chelsea aurait relancé ce dossier et Thomas Tuchel souhaite le faire venir. En parallèle, les Blues n’ont pas lâché Presnel Kimpembe que le PSG est prêt à céder en cas d’offre satisfaisante.

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos s’attend à vivre un mercato rythmé pour ses débuts dans le club de la capitale. Pour le moment, le Portugais n’a bouclé qu’une seule arrivée avec Vitinha, mais il continue de travailler en coulisses sur de nombreux dossiers, notamment en défense. Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, l’a révélé en conférence de presse : il envisage sérieusement de jouer avec une défense à 3. Luis Campos doit donc lui ramener des profils adéquats, à commencer par Milan Skriniar.

Depuis plusieurs semaines, le PSG planche sur le recrutement du défenseur de l’Inter Milan. Paris serait d’ores et déjà tombé d’accord avec Milan Skriniar autour d’un contrat de cinq assorti d’un salaire de 7,7M€ par an annonce La Gazzetta dello Sport . Les contacts seraient toujours en cours mais le dossier aurait été mis en stand-by. L’Inter Milan est gourmand pour Skriniar qui sera en fin de contrat dans un an et demande 80M€ au PSG qui n’a proposé « que » 60 plus un joueur. Pour s’éviter une déconvenue, un plan B a été imaginé.

EXCL: Chelsea are re-working on the signing of Jules Koundé from Sevilla, with the deal being driven by Todd Boehly & co. It is a situation to keep an eye on. The main targets are Jules Koundé and Presnel Kimpembe. 🚨🔵🇫🇷More in my article @DiMarzio 👇https://t.co/2yBnjECZt2 pic.twitter.com/19NiiFqRsD