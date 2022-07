Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de Skriniar ?

Publié le 15 juillet 2022 à 12h45 par Quentin Guiton

Milan Skriniar est la priorité du PSG en défense. Annoncé proche du club de la capitale, le défenseur slovaque n’a pourtant toujours pas signé. Et pour cause, les négociations bloqueraient au niveau du montant du transfert. Quand l’Inter en demande 80M€, le PSG ne veut pas mettre plus de 50M€. Mais l’Inter s’activerait cependant de son côté pour trouver des défenseurs centraux, peut-être un signe positif pour le PSG…

Le PSG est plein d’ambition sur le mercato estival. Mais à l’heure actuelle, les Parisiens n’ont signé que Vitinha en provenance du FC Porto. C’est pourquoi le PSG voudrait accélérer en particulier en défense. Depuis des semaines, le défenseur de l’Inter Milan Skriniar est la priorité. Un accord semblait même être proche. De plus, Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ ces derniers jours.

Transferts - PSG : Un gros chantier de Campos est chamboulé sur le mercato https://t.co/KNXMQ8kPCz pic.twitter.com/LkZlXFDVKj — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

L’Inter bloque le transfert de Skriniar…

Oui mais voilà, à l’heure actuelle, Milan Skriniar n’est toujours pas un joueur du PSG. Et ce ne sont pas les dernières informations qui rassureront les fans parisiens. En effet, les négociations seraient compliquées avec l’Inter Milan concernant le prix du transfert. Le PSG refuserait d’offrir plus de 50M€ alors que les Nerazzurri réclameraient toujours 80M€. La presse italienne assurait même que la perspective de voir Skriniar rester à l’Inter Milan n’était pas impossible.

…mais lui cherche activement des remplaçants !