Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Luis Campos pour boucler son prochain transfert

Publié le 15 juillet 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à recruter Khephren Thuram en provenance de l’OGC Nice, le PSG aurait lancé les grandes manœuvres en coulisses dans ce dossier. Et Luis Campos, qui a validé ce profil très attendu par Christophe Galtier, sait déjà comment il va opérer pour rafler la mise avec Thuram.

En plus des pistes menant à Milan Skriniar (Inter Milan), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Hugo Ekitike (Reims), le PSG vise également du renfort au milieu de terrain. Après avoir déjà bouclé le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto (22 ans, 40M€), Luis Campos songe également à Seko Fofana (RC Lens) et Renato Sanches (LOSC) qui semble même se rapprocher d’un transfert au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG met le paquet sur Thuram

Comme l’a annoncé L’EQUIPE ces dernières heures, Christophe Galtier a suggéré le nom de son ancien protégé Khephren Thuram (21 ans) à Luis Campos pour renforcer l’entrejeu du PSG cet été, et le conseiller sportif portugais aurait d’ailleurs validé cette piste menant à l’international espoirs français de l’OGC Nice. De son côté, Thuram aurait d’ailleurs donné son feu vert et serait bien déterminé à rallier le PSG avant la fin du mercato, ce qui va faire les affaires de Luis Campos.

Mercato - PSG : Galtier et Campos lancent l’opération Khéphren Thuram https://t.co/Fh8gnscphk pic.twitter.com/IDYz7Zw7vq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 14, 2022

Campos veut convaincre Thuram… avant de parler à Nice

Selon L’EQUIPE , le conseiller sportif du PSG adopte en permanence la même stratégie lorsqu’il s’agit de boucler un transfert, et le cas Khephren Thuram ne fera pas exception : Campos cherche d’abord à convaincre le joueur ciblé et son entourage, ce qui semble déjà chose faite avec Thuram, avant de partir ensuite dans les négociations avec la direction de son club pour trouver un accord sur une indemnité de transfert. C’est précisément à ce stade que se trouve actuellement le dirigeant du PSG avec l’OGC Nice au sujet de Khephren Thuram, et l’affaire s’annonce déjà corsée.

Nice a fermé la porte pour Thuram