EXCLU - Mercato - PSG : Renato Sanches se rapproche de plus en plus du PSG

Publié le 14 juillet 2022 à 21h00 par Alexis Bernard

Après Vitinha, Luis Campos s’est lancé sur les traces de Renato Sanches comme nous vous l’avions révélé. Aujourd’hui au LOSC, le milieu de terrain portugais fait d’ailleurs d’une arrivée au PSG sa priorité. Et les dernières négociations entre les deux clubs sont sur le point d’aboutir suite à l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi pour le transfert de Renato Sanches.

Au PSG, l’opération Renato Sanches a été lancée par Luis Campos. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, Nasser Al-Khelaïfi est dernièrement intervenu auprès du LOSC pour accélérer les négociations. Une intervention qui pourrait porter ses fruits puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, le LOSC envisage de plus en plus de laisser partir Renato Sanches au PSG.

Renato Sanches se rapproche du PSG. En effet, selon nos informations, le LOSC est à l’écoute des demandes du Portugais et comprend que celui-ci veut rejoindre Paris. Chez les Dogues, on envisage ainsi de plus en plus de le laisser partir, d’autant qu’aller au PSG est la priorité de Renato Sanches.

Si rien n’est encore acté pour Renato Sanches, on se dirige toutefois tout droit vers un transfert. Au PSG et dans le clan du joueur du LOSC, on est optimisme. Reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs. Alors que le PSG a offert 10M€, le LOSC en veut un peu plus. Ça va donc encore négocier un peu pour le transfert de Renato Sanches.