Mercato - PSG : Galtier et Campos lancent l’opération Khéphren Thuram

Publié le 14 juillet 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Après Vitinha, le PSG cherche encore à se renforcer au milieu de terrain. Alors qu’il a été question d’une arrivée de Renato Sanches ou encore Seko Fofana, voilà que le nom de Khéphren Thuram circule de plus en plus. Ce dernier connait d’ailleurs très bien Christophe Galtier, puisqu’il a joué sous ses ordres à l’OGC Nice. Et visiblement, du côté du PSG, l’opération Thuram aurait été lancée.

Le milieu de terrain est le gros chantier du PSG cet été. L’objectif est d’entourer au mieux Marco Verratti et c’est pour cela que Vitinha a été recruté. Mais d’autres joueurs sont recherchés dans ce secteur de jeu. Luis Campos a notamment coché le nom de Renato Sanches (LOSC) comme le10sport.com vous l’a révélé, ainsi que de Seko Fofana (RC Lens). Dernièrement, la piste Khéphren Thuram a également été révélée. Le joueur de l’OGC Nice pourrait ainsi retrouver Christophe Galtier, son ancien entraîneur, au PSG.

Galtier pousse pour Thuram

Selon les informations de L’Equipe , Christophe Galtier voudrait d’ailleurs avoir à nouveau Khéphren Thuram sous ses ordres au PSG. Il en aurait ainsi parlé à Luis Campos, poussant donc auprès du conseiller sportif parisien pour le transfert du joueur de l’OGC Nice. Un discours qui aurait fait mouche puisque Campos serait d’accord pour faire venir Thuram à Paris.

Campos négocie en coulisses

Christophe Galtier et Luis Campos seraient donc sur la même longueur d’onde pour Khéphren Thuram et le Portugais serait déjà passé à l’action pour le protégé de Lucien Favre. Comme expliqué par le quotidien sportif, une rencontre se serait déjà déroulée avec Lilian Thuram, père du Niçois, pour lui exposer le projet parisien.

