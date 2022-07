Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Loïc Perrin dégaine une grosse offre sur le mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 19h15 par Dan Marciano

A la recherche de renforts offensifs, l'ASSE tenterait de recruter Rares Ilie, jeune joueur du FC Rapid 1923. Selon la presse roumaine, le club stéphanois aurait transmis une première offre, supérieure à 5M€. Dans ce dossier, les Verts vont devoir affronter une concurrence féroce, notamment celle de l'OGC Nice, qui serait également passé à l'action.

« Pour Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Mais on sait qui on va prendre une fois que ce sera bouclé. On travaille sur plusieurs dossiers » avait confié Laurent Batlles mardi soir. Depuis, Lucas Gourna-Douath a été vendu au Red Bull Salzbourg. L'ASSE va pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers, notamment sur le recrutement d'un attaquant. A la recherche d'un renfort offensif, les dirigeants stéphanois auraient ciblé un jeune joueur du FC Rapid 1923.

Selon les informations de Digisport, l'ASSE courtiserait Rares Ilie, perçu dans son pays comme un solide espoir. Agé seulement de 19 ans, l'ailier aurait reçu une offre concrète des Verts, supérieure à 5M€. La somme exacte n'a pas été dévoilée par le média roumain, qui évoque, par contre, un intérêt de l'OGC Nice.

Selon un proche de ce dossier, l'OGC Nice aurait également des vues sur Rares Ilies, auteur de deux buts en SuperLiga la saison dernière. Le club entraîné par Lucien Favre serait également passé à l'action. Reste à savoir si le joueur privilégiera l'aspect sportif en rejoignant l'OGC Nice.