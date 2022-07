Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Laurent Batlles a désigné sa priorité sur le mercato

Publié le 13 juillet 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Grâce à la vente de Lucas Gourna-Douath, qui va rejoindre le RB Salzbourg pour environ 15M€, Laurent Batlles aimerait recruter à la fois un attaquant, d'un milieu offensif et un gardien expérimenté. Dans l'entrejeu, le coach de l'ASSE apprécierait toujours le profil de Tristan Dingomé, mais sa priorité serait Florian Tardieu. Et dans les cages, Laurent Battles aimerait miser sur Jessy Moulin.

Comme Laurent Batlles l'a révélé lui-même, il compte se servir de la vente de Lucas Gourna-Douath pour financer la suite de son mercato. « Pour Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Mais on sait qui on va prendre une fois que ce sera bouclé. On travaille sur plusieurs dossiers » , a confié le coach de l'ASSE après la victoire face au Puy Foot 43 ce mardi soir.

Batlles veut recruter un attaquant, un milieu offensif et un gardien expérimenté

Alors que Lucas Gourna-Douath s'est engagé le RB Salzbourg pour une somme proche de 15M€, Laurent Batlles compterait recruter trois joueurs d'un profil bien précis. A en croire But Football Club , l'entraineur de l'ASSE aimerait boucler le transfert d'un attaquant, d'un milieu offensif et d'un gardien expérimenté. Pour ce faire, Laurent Batlles compterait piocher du côté de l'ESTAC.

Tristan Dingomé, Florian Tardieu et Jessy Moulin dans les petits papiers de l'ASSE ?