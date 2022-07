Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après ce transfert à 15M€, voici les trois recrues désirées par Batlles

Publié le 13 juillet 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Alors que Lucas Gourna-Douath serait en passe d'être transféré au RB Salzbourg pour une somme proche de 15M€, Laurent Batlles sait déjà qui il veut recruter dans la foulée grâce à cette enveloppe, comme il l'a révélé lui-même. S'il n'a pas détaillé les joueurs qu'il veut s'offrir, le coach de l'ASSE penserait à trois profils bien précis : un attaquant, un milieu offensif et un gardien expérimenté.

Formé à l'ASSE, Lucas Gourna-Douath devrait défendre les couleurs de Salzbourg la saison prochaine. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , les Verts auraient trouvé un accord aux alentours de 15M€ avec l'écurie Red Bull pour boucler le transfert du crack de 18 ans. Sur le point d'envoyer Lucas Gourna-Douath en Autriche, Laurent Batlles sait déjà comment il va se servir de la somme récoltée grâce à son transfert, comme il l'a reconnu après la victoire de l'ASSE face au Puy Foot 43 ce mardi soir.

«On travaille sur plusieurs dossiers»

« Pour Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Mais on sait qui on va prendre une fois que ce sera bouclé. On travaille sur plusieurs dossiers » , a précisé Laurent Batlles, le coach de l'ASSE, dans des propos rapportés par But Football Club .

Après le transfert de Lucas Gourna-Douath, Battles veut trois joueurs