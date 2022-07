Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un transfert à 15M€ déjà bouclé ? La réponse de Batlles

Publié le 13 juillet 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Alors que l'ASSE aurait trouvé un accord à 15M€ avec le Red Bull Salzbourg pour le transfert de Lucas Gourna-Douath, Laurent Batlles a fait un point sur ce dossier avant de faire une annonce. En effet, le coach des Verts a révélé qu'il comptait sur la vente du crack de 18 ans pour réaliser plusieurs coups sur le marché cet été.

Formé à l'ASSE, Lucas Gourna-Douath ne devrait plus faire long feu chez les Verts . En effet, la pépite de 18 ans serait sur le point d'être vendu au Red Bull Salzbourg.





«Pour Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé»

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce lundi, l'ASSE aurait trouvé un accord avec le RB Salzbourg pour le transfert de Lucas Gourna-Douath. Un terrain d'entente qui avoisinerait les 15M€. Et grâce à cette opération, Laurent Batlles compterait financer plusieurs achats cet été.

«On sait qui on va prendre une fois que ce sera bouclé»