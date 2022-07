Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos dégaine 27M€ pour un transfert

Publié le 13 juillet 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG accélère sur le marché et a dégainé une offre orale à Reims pour le transfert d'Hugo Ekitiké. Le montant de la proposition s'élèverait à 27M€, hors bonus. Pour le moment, le club champenois n'est pas convaincu par cette offre, compte tenu du fait que Newcastle était allé plus haut.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€, le PSG s'active désormais pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs noms circulent et le club de la capitale aurait l'intention de boucler trois renforts en attaque à savoir Robert Lewandowski (Bayern Munich), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ainsi qu'Hugo Ekitiké (Reims). Et c'est d'ailleurs le transfert de ce dernier qui s'accélère.

Le PSG s'active pour Ekitiké

En effet, ce mercredi, L'EQUIPE révèle que le PSG a dégainé une offre estimée à 25M€ + 5M€ pour le transfert d'Hugo Ekitiké. Goal confirme en précisant qu'il s'agit d'une offre orale avec une part fixe de 27M€ ainsi que 5M€. Foot Mercato dévoile également l'existence d'une proposition orale de 27M€ avec des bonus, sans en préciser le montant. Dans tous les cas, Reims a refusé cette offre du PSG.

L'offre de Newcastle est toujours plus élevée