Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria contrarié pour une piste en Ligue 1 ?

Publié le 14 juillet 2022 à 10h10 par Quentin Guiton

Avec l’arrivée de Takumi Minamino et celle très probable de Breel Embolo, l’AS Monaco ne serait pas contre se séparer de Sofiane Diop. L’OM qui recherche des renforts offensifs notamment serait intéressé par le joueur. Mais Leicester suivrait aussi activement Diop de son côté…

Pablo Longoria a promis un mercato animé pour l’OM. Pour l’instant, c’est loin d’être le cas. Les Phocéens n’ont enregistré que deux arrivées : Samuel Gigot et Isaak Touré. Qui plus est, deux recrues défensives. Au niveau de l’attaque, l’OM doit donc accélérer et un joueur est annoncé sur les tablettes du club phocéen depuis quelques jours : Sofiane Diop.

Transferts - OM : Longoria dégaine une offre de 6M€ sur le mercato https://t.co/ocEAahfrYP pic.twitter.com/fIqZcT6bsW — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Diop poussé vers la sortie

Et la porte semblerait être ouverte pour l’OM. En effet, dans le secteur offensif, l’AS Monaco a déjà recruté l’’ex-attaquant de Liverpool Takumi Minamino et devrait conclure la venue de Breel Embolo en provenance de Mönchengladbach. Très peu utilisé en fin de saison dernière, Sofiane Diop voit donc sa situation se fragiliser encore un peu plus.

L’OM grillé par un club anglais ?