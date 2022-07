Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos doit-il prolonger Lionel Messi ?

Publié le 15 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Il y a un peu moins d’un an, le PSG frappait très fort avec l’arrivée de Lionel Messi. Au terme d’une saison plutôt compliquée chez les champions de France, l’Argentin a vu son avenir être remis en question. Partira ? Ne partira pas ? Selon les derniers échos, le PSG voudrait aujourd’hui prolonger Messi jusqu’en 2024. Le bon choix de la part de Luis Campos ?

N’ayant donc pas pu continuer avec le FC Barcelone, Lionel Messi a filé au PSG, ayant signé un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Mais à peine arrivé à Paris, l’avenir du sextuple Ballon d'Or se retrouve déjà au centre des débats. Face aux performances en deçà de Messi, il avait été annoncé qu’il pourrait faire ses valises dès cet été. Finalement, une réponse avait été apportée : l’ancien du Barça respectera son contrat. Mais ces dernières semaines, les choses ont changé au PSG avec l’arrivée d’une nouvelle direction, qui veut mettre fin au bling-bling. Par conséquent, en Espagne, il avait été annoncé que le PSG souhaitait bel et bien se séparer de Lionel Messi cet été, au même titre que Neymar.

Un contrat jusqu’en 2024 au PSG ?

Les dernières informations en provenance d’Espagne sont toutefois bien différentes à propos de Lionel Messi. En effet, comme a pu le révéler Marca , le PSG souhaiterait aujourd’hui conserver une année de plus l’ancien joueur du FC Barcelone et ainsi le prolonger jusqu’en 2024. Une information d'ailleurs confirmée par Fabrizio Romano. L’idée du PSG serait bel et bien de garder Messi jusqu’en 2024 et cette envie aurait déjà été transmise au numéro 30 de Christophe Galtier.



Quid alors de la position de Lionel Messi ? Pour le moment, La Pulga ne ferait pas de son avenir un sujet principal. Pour Messi, l’objectif principal est la Coupe du Monde au Qatar. Souhaitant remporter le titre suprême cet hiver, le joueur du PSG ne penserait donc pas à son avenir. Et ce n’est qu’après ce rendez-vous que Lionel Messi se posera les bonnes questions à ce sujet.

Mercato : Après Mbappé, le PSG veut régler l'avenir de Leo Messi https://t.co/dzigjn5R6S pic.twitter.com/SNmGStDz6h — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Le meilleur de Messi est à venir ?

L’histoire pourrait donc se poursuivre encore un peu entre le PSG et Lionel Messi. Et cela pourrait réserver de très belles choses. Si la première saison de l’Argentin au Parc des Princes a été compliquée, cela pourrait prochainement être de l’histoire ancienne. En effet, c’était la première fois que Messi évoluait en dehors du FC Barcelone. Il fallait donc un peu d’adaptation. Une saison est maintenant passée et le numéro 10 de l’Argentine va désormais pouvoir exprimer toute l’étendue de son talent d’autant qu’avec le schéma de Christophe Galtier, il pourrait être positionné au poste idéal, en meneur de jeu derrière Kylian Mbappé. Cela annoncerait donc du lourd pour Lionel Messi et le PSG.



Alors, Luis Campos doit-il prolonger Lionel Messi ?