Mercato - PSG : C'est confirmé, ça bouge en coulisses pour Lionel Messi

Publié le 14 juillet 2022 à 14h30 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, le PSG envisagerait déjà de sécuriser l'avenir de Lionel Messi, lié au club parisien jusqu'en 2023. Les responsables parisiens penseraient à lui proposer un nouveau contrat dans les prochains mois. Annoncé en MLS, le joueur de 35 ans n'aurait pas l'intention de se précipiter, refusant de prendre une décision avant la prochaine Coupe du monde organisée en fin d'année au Qatar.

La saison 2021/2022 a été riche en changements pour Lionel Messi. A l'âge de 34 ans, l'international argentin a décidé de changer radicalement de plan de carrière, quittant la Catalogne après plus de vingt ans de présence. A Barcelone, la Pulga aura écrit les plus belles pages du club catalan, mais aussi de sa carrière. Septuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi a également mis la main sur plusieurs titres collectifs, en championnat, mais aussi en Ligue des champions. Mais le mercato estival 2021 aura été marqué par la rupture entre entre le joueur et le FC Barcelone. En fin de contrat, Messi n'a pas été convaincu par l'offre de prolongation transmise par Joan Laporta, qui avait érigé ce dossier en priorité après sa nomination à la présidence de cette institution. Sa décision a été brutale pour les supporters blaugrana, qui ne s'attendaient pas à un tel dénouement. Le communiqué publié par le FC Barcelone le 5 août 2021 avait crée une onde de choc en Catalogne. Quelques heures plus tard, il se rendait à Paris pour s'engager avec le PSG jusqu'en 2023.





Le PSG envisage de prolonger Lionel Messi

La première saison de Lionel Messi en France a déçu de nombreux supporters parisiens, qui, pour certains, n'ont pas hésité à le siffler après l'élimination du club en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Loin de son meilleur niveau, le joueur argentin a eu du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie en France après plus de vingt ans en Catalogne. Malgré les prestations décevantes de la star, la direction du PSG envisage déjà de prolonger son contrat. Selon Marca, Fabrizio Romano et RMC Sport , le club de la capitale envisage de soumettre une nouvelle proposition à Lionel Messi, qui aurait prévu de se rendre en MLS à l'issue de son bail selon la presse espagnole.

Aucune offre encore transmise

Comme le confirme RMC Sport, aucune offre ne serait arrivée sur la table de Lionel Messi. Mais l'intention des responsables ne fait pas le moindre doute. Une décision justifiée par son aura sur le terrain, mais aussi par les chiffres impressionnants observés dans le domaine marketing. « Nous avons certainement vu une croissance dans des domaines où nous pouvions conclure des accords entre 3 et 5 millions et maintenant ils sont entre 5 et 8, donc l'impact est considérable » a déclaré Marc Armstrong, directeur du sponsoring au PSG.

Messi temporise, il veut attendre la Coupe du monde

Aujourd'hui au crépuscule de sa carrière sportive, Lionel Messi n'a pas l'intention de se précipiter. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant argentin ne donnera pas sa réponse à Nasser Al-Khelaïfi avant la prochaine Coupe du monde organisée en fin d'année au Qatar. Le joueur aimerait se concentrer sur cette compétition, qui pourrait bien être sa dernière sous le maillot argentin, avant de faire le point avec sa famille sur la suite de son aventure au PSG. En attendant, les supporters parisiens auront l'occasion d'apercevoir Messi sur la pelouse du Parc des Princes, au moins pendant un an.