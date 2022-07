Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur le transfert d'Hugo Ekitike

Publié le 15 juillet 2022 à 17h45 par Amadou Diawara mis à jour le 15 juillet 2022 à 17h54

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims en 2021-2022, Hugo Ekitike aurait alarmé le PSG de Luis Campos. Après avoir trouvé un accord contractuel avec le joueur, le club de la capitale se serait entendu avec la direction rémoise pour un transfert d'environ 36M€. Interrogé sur ce dossier, Jean-Pierre Caillot - le président de Reims - a confirmé l'existence d'un accord avec le PSG.

Auteur de prestations XXL avec le Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes seraient tombées sous le charme du crack de 20 ans. A tel point que le PSG aurait fait le nécessaire pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike. En effet, après avoir trouvé un accord avec le joueur pour un engagement jusqu'au 30 juin 2027, Luis Campos - le nouveau conseiller football parisien - se serait entendu avec le Stade de Reims pour un transfert.

«On n’a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle, mais...»

Selon les informations de L'Union , le PSG et le Stade de Reims seraient tombés d'accord pour boucler un transfert d'environ 36M€, bonus compris, pour Hugo Ekitike. Interrogé par le média français, Jean-Pierre Caillot a d'ailleurs confirmé qu'il existait un accord avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. « On n’a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle (ndlr : le club anglais proposait 35M€ + 6M€ de bonus), mais Hugo Ekitike a toujours été respectueux envers le club », a précisé le président du Stade de Reims avant d'aller plus loin.

«On est content de lui permettre d’exaucer son rêve»