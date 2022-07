Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a un incroyable objectif avec le transfert de Skriniar

Publié le 15 juillet 2022 à 16h10 par Hugo Ferreira

Alors que le Paris Saint-Germain a régulièrement été pointé du doigt pour ses transferts jugés trop couteux, le club de la capitale compte se défaire de cette image. Ainsi, les négociations pour Milan Skriniar n’avancent que lentement, car le PSG veut désormais faire comprendre qu’il ne satisfera pas immédiatement les demandes des autres équipes, même si le montant du transfert est dans ses cordes.

Il est difficile de prédire avec certitude qui composera la charnière centrale du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Marquinhos et Sergio Ramos ne semblent pas se diriger vers un transfert, et évolueront bien sous les ordres de Christophe Galtier. Toutefois, le club de la capitale compte se renouveler afin de pouvoir remporter la Ligue des champions, et Presnel Kimpembe ainsi qu'Abdou Diallo sont liés à un départ. Il devrait également y avoir du mouvement du côté des arrivées, puisque le PSG a identifié une priorité, même si aucun accord n’est trouvé.

L’Inter n’est pas satisfait pas les propositions du PSG pour Skriniar

Pour renforcer sa charnière centrale, le Paris Saint-Germain fait de Milan Skriniar sa priorité. Cependant, alors que les pourparlers ont débuté depuis plusieurs semaines, aucun accord n’a été trouvé pour l’international slovaque. Pour le moment, le PSG n’offre que 60M€ tandis que les Nerazzurri en attendent 10M€ de plus. Un transfert pour lequel le club de la capitale prend du temps, mais veut faire passer un message.

Le PSG ne fera plus de cadeau