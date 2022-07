Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos peut dire adieu à ce gros transfert

Publié le 15 juillet 2022 à 14h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 15 juillet 2022 à 14h47

Dans le viseur de Luis Campos depuis plusieurs semaines, Gianluca Scamacca semblait tenté par le PSG. Mais finalement, le club de la capitale devrait jeter son dévolu sur Hugo Ekitiké, ce qui devrait sceller définitivement la piste Scamacca. L’international italien a d’autres prétendants puisque Sassuolo et West Ham auraient trouvé un accord de principe.

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG envisage de renforcer son attaque sur le marché des transferts. Plusieurs noms sont revenus mais deux restent : Hugo Ekitiké et Gianluca Scamacca. La semaine dernière, on était même proche d’un accord pour l’international italien. Du côté d’Ekitiké, le dossier s’est relancé lorsque l’attaquant du Stade de Reims a refusé de rejoindre Newcastle.

Hugo Ekitiké se rapproche du PSG

Et pendant que la piste menant à Scamacca s’est refroidie, celle d’Ekitiké a pris du galon. Ce vendredi, RMC Sport et L’Equipe s’accordent à dire que tout pourrait être bouclé dans les prochaines heures. Les discussions se sont accélérées ces derniers jours, un rendez-vous téléphonique aurait même eu lieu ce jeudi entre les dirigeants rémois et le PSG.

Accord de principe entre West Ham et Sassuolo pour Scamacca