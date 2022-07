Mercato - PSG : Annonce retentissante pour le transfert de Scamacca au PSG

Foot - Mercato - PSG

Pour venir épauler Kylian Mbappé en attaque, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Robert Lewandowski, d'Hugo Ekitike, de Gianluca Scamacca et dernièrement de Gonçalo Ramos. Interrogé sur l'avenir de son buteur italien, Giovanni Carnevali - le président de Sassuolo - a lâché toutes ses vérités.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé deux départs majeurs dans son organigramme : Leonardo (directeur sportif) et Mauricio Pochettino (entraineur). Pour les remplacer, le président du PSG a décidé de nommer Luis Campos et Christophe Galtier - respectivement en tant que conseiller football et technicien.

Sassuolo CEO Carnevali: “West Ham are offering €40m for Scamacca and Paris Saint-Germain offering €35m. There are also some add-ons as difference”. 🚨🇮🇹 #transfers“We don’t need to sell, so we will see - there’s no agreement with any club now”. pic.twitter.com/xpchFCtMWo