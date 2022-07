Transferts - PSG : Pour épauler Mbappé, Campos a activé une nouvelle piste sur le mercato

Foot - Mercato - PSG

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos voudrait renforcer l'attaque du PSG cet été. Après avoir identifié les profils de Robert Lewandowski, Hugo Ekitike et de Gianluca Scamacca, le nouveau conseiller football du PSG aurait coché le nom de Gonçalo Ramos, qui défend actuellement les couleurs de Benfica.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé sa révolution au PSG. En effet, le président du PSG a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Intronisé en tant que conseiller football, le Portugais a deux tâches majeures à remplir : dégraisser l'effectif du PSG et recruter de nouveaux joueurs. Et après avoir bouclé la signature de Vitinha, Luis Campos chercherait à renforcer l'attaque du PSG.





