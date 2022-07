Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros chantier de Campos est chamboulé sur le mercato

Publié le 15 juillet 2022 à 9h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'une des priorités du PSG sur le mercato sera de renforcer son secteur offensif afin d'épauler Kylian Mbappé, mais également lui permette de souffler. Dans cette optique, plusieurs noms circulent avec insistance ces dernières semaines, mais Luis Campos semble en difficulté et aurait décidé de changer ses plans.

Alors qu'il doit être très actif, le mercato du PSG est pour le moment à l'arrêt. En effet, seul Vitinha a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais le club parisien souhaiterait également recruter dans son secteur offensif. Et Luis Campos aurait déjà trois pistes concrètes à savoir celles qui mènent à Robert Lewandowski (Bayern Munich), Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitiké (Reims). Trois dossiers assez compliqués à commencer par celui du Polonais. S'il souhaite quitter le Bayer Munich, Lewandowski privilégie clairement un transfert au FC Barcelone. Mais les autres pistes ne sont pas plus avancées.

Sassuolo repousse l'offre du PSG

Priorité de Luis Campos depuis le début du mercato, Gianluca Scamacca est encore loin du PSG. Et pour cause, le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a évoqué l'avenir de son attaquant, assurant que les offres du PSG et de West Ham étaient insuffisantes. « West Ham offre 40 millions d'euros pour (Gianluca) Scamacca et le Paris Saint-Germain 35 millions d'euros. Il y a aussi quelques bonus qui diffèrent. Nous n'avons pas besoin de vendre, donc on verra. Il n'y a aucun accord avec aucun club pour le moment », confiait le dirigeant italien.

Scamacca n'est plus une priorité pour le PSG

Par conséquent, l'écart entre la demande de Sassuolo et l'offre du PSG est encore conséquent. Au point que d'après RMC Sport , Gianluca Scamacca n'est plus une priorité pour le club parisien. Il faut dire que les Neroverdi réclament 50M€ pour lâcher leur attaquant. Une somme que le PSG refusera d'aligner. Par conséquent, tant que Sassuolo ne revoie pas ses exigences à la baisse, les chances de voir Scamacca au PSG sont quasiment nulles.

Campos active une nouvelle piste sur le mercato