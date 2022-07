Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Terrible annonce pour le mercato de Luis Campos et Antero Henrique

Publié le 15 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’ils ont pour mission de dégraisser considérablement l’effectif du PSG en cette période de mercato estival et donc de se débarrasser des indésirables, Luis Campos et Antero Henrique devraient avoir du mal à pousser Ander Herrera vers la sortie. Le milieu de terrain espagnol a en effet déclaré sa flamme au PSG.

C’est un fait, le PSG multiplie les pistes en cette période de mercato estival. Après avoir réussi à boucler le transfert de Vitinha (22 ans, 40M€), Luis Campos, successeur de Leonardo dans l’organigramme du PSG, étudie d’autres pistes qui s’avèrent de plus en plus chaudes au fil des jours (Milan Skriniar, Hugo Ekitike…). Mais qu’en est-il des ventes, alors qu’Antero Henrique collabore lui aussi avec le PSG dans cette optique de dégraisser l’effectif ?

La liste des indésirables a été établie au PSG

Le PSG partira prochainement en stage de pré-saison au Japon, et une liste de joueurs indésirables et qui sont invités à quitter le club en cette période de mercato a été dressée avant ce départ pour l’Asie : Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Éric Junior Dina Ebimbe, Abdou Diallo et Ander Herrera sont donc concernés et sont les dix éléments dont le PSG souhaite se séparer en priorité. Sauf que certains pourraient refuser d’aller voir ailleurs…

Ander Herrera se voit rester au PSG

Interrogé par la Cadena Cope, Ander Herrera (32 ans), dont le contrat court jusqu’en 2024 avec le PSG, a fait une annonce très claire sur son avenir : « On sait déjà que la presse ici aime beaucoup parler du PSG. et je sais comment ça marche. Sur chaque marché, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l'idée est de rester ici. Ça vend beaucoup de parler du PSG », assure Herrera, qui ne se voit pas quitter le PSG et assure que les rumeurs liées à son statut d’indésirable sont fausses.

« Je lis beaucoup de choses… »