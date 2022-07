Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Luis Campos envoie un gros message sur son avenir

Publié le 14 juillet 2022 à 9h10 par Dan Marciano

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Ander Herrera a fait le point sur son avenir au PSG. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a dénoncé les rumeurs sur la suite de sa carrière à Paris et a confirmé son envie de rester sous les ordres de Christophe Galtier la saison prochaine.

Le tandem Antero Henrique - Luis Campos a du pain sur la planche. Les deux responsables portugais espèrent accueillir des renforts dans les prochaines semaines, mais aussi se séparer de plusieurs éléments superflus. Cet été, plusieurs joueurs ne seront pas retenus comme Ander Herrera, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024.

« Je suis content et l'idée est de rester ici »

Ce mercredi soir, Ander Herrera a été interrogé sur son avenir au PSG. Son message est clair. « On sait déjà que la presse ici aime beaucoup parler du PSG. et je sais comment ça marche. Sur chaque marché, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l'idée est de rester ici. Ça vend beaucoup de parler du PSG » a déclaré le milieu de terrain.

🔝 Centrocampista del @PSG_inside 🎾 Esta disfrutando estos días del torneo @ParisPadelMajor de @premierpadel👔 @AnderHerrera, en @partidazocope👉🏻 https://t.co/hTEnyyw98s📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/iWksUUEKlx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 13, 2022

« Je comprends qu'il n'y a pas d'actualité tous les jours »