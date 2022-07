Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos règle un vieux problème de l'ère Leonardo

Publié le 16 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs saisons, la gestion des jeunes joueurs formés au PSG est régulièrement pointée du doigt. Par conséquent, Luis Campos et Antero Henrique sont donc attendus au tournant, et pour le moment, ils semblent répondre aux attentes. En effet, après avoir bouclé certaines signatures, le PSG a blindé Warren Zaïre-Emery.

Cela fait désormais plusieurs années que le PSG est pointé du doigt pour la gestion de ses jeunes joueurs. Plusieurs sont partis avant même la signature de leur premier contrat professionnel, tandis que d'autres n'ont pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu. La saison dernière, le duo Pochettino-Leonardo a d'ailleurs été vivement critiqué pour la place laissé aux jeunes joueurs avec les professionnels. Par conséquent, Luis Campos, Antero Henrique et Christophe Galtier sont attendus au tournant cette saison.

Le PSG boucle 5 signatures chez ses jeunes

Conscients de l'enjeu, les nouveaux hommes forts du PSG se sont rapidement mis au travail en offrant un premier contrat professionnel à quatre jeunes parisiens : Vimoj Muntu Wa Mungu (17 ans), Ismaël Gharbi (18 ans), Nehemiah Fernandez-Veliz (17 ans) et Louis Mouquet (18 ans). Ils sont désormais tous liés au PSG jusqu'en juin 2025. De son côté, Ayman Kari (18ans) a prolongé jusqu'en 2024. Preuve que Luis Campos et Antero Henrique prennent au sérieux cette situation avec les jeunes joueurs.

Zaïre-Emery reste au PSG !

Mais le dossier très attendus concernait celui de Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain est considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, mais il n'avait toujours pas signé son premier contrat professionnel. C'est désormais chose faite. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 », explique le communiqué officiel du PSG. Une excellente nouvelle pour le futur du club parisien.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery. ✍️Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 15, 2022

