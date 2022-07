Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée avant le transfert de Paredes ?

Publié le 15 juillet 2022 à 16h15 par La rédaction

En manque de temps de jeu cette saison à cause de plusieurs blessures, Leandro Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain durant les prochaines semaines. En effet, l’international argentin ne donne pas satisfaction au club de la capitale, qui souhaite s’en débarrasser dès cet été. La Juventus serait intéressée par son profil, mais devra d’abord vendre des joueurs avant de se positionner.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait très prochainement s’emballer. Le club de la capitale veut modifier une grande partie de son entrejeu, ou seul Marco Verratti donne pleinement satisfaction. Ainsi, alors que Vitinha est arrivé en provenance du FC Porto, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes ne seront pas conservés en cas de bonne offre. Ce dernier aurait même un prétendant de luxe, en Italie.

Paredes est courtisé par la Juventus

Après deux années consécutives terminées à la 4ème place du classement de Serie A, la Juventus compte remédier à ce problème le plus rapidement possible. Les Bianconeri devraient donc se montrer actifs lors de ce mercato estival, et étudient déjà plusieurs profils. Pour son entrejeu, la Vecchia Signora s’intéresse notamment à Leandro Paredes. Plus en odeur de sainteté dans la capitale, l’Argentin pourrait se lancer séduire par une nouvelle aventure en Italie, lui qui a déjà joué pour l’AS Roma, le Chievo Vérone et Empoli, toutefois, la Juve devra d’abord dégraisser.

La Juventus doit vendre des joueurs