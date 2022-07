Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté un coup à l'étranger

Publié le 15 juillet 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

William Saliba reparti à Arsenal cet été, l’OM doit se renforcer en défense. Si Isaak Touré et Samuel Gigot ont débarqué, le club olympien veut encore du renfort à ce poste. Dans cette optique, l’OM avait coché le nom de Kim Min-Jae (Fenerbahçe). Mais le joueur semblerait être entre Rennes et Naples…

Retourné du côté d’Arsenal, William Saliba va laisser un grand vide à l’OM, lui qui s’était imposé en patron dans la défense olympienne. L’international tricolore a même été élu meilleur espoir de la Ligue 1 la saison dernière. Et pour assurer sa succession, l’OM a déjà mis la main sur deux joueur en défense : Samuel Gigot et Isaak Touré, et ils devraient être rejoints dans les prochaines heures par Chancel Mbemba (27 ans) qui arrive libre après la fin de son contrat avec le FC Porto.

L’OM tenté par Min-Jae

D'ailleurs, avec cette dernière arrivée, l'OM avait tenté un autre coup sur le mercato à ce poste. Ainsi, Pablo Longoria avait coché le nom du défenseur de Fenerbahçe Kim Min-Jae. Le Sud-Coréen de 25 ans a joué 39 matchs en Turquie la saison dernière.

