Mercato - PSG : Jackpot en vue avec le transfert de cette star ?

Publié le 16 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son avenir au PSG s’avère encore très incertain, Presnel Kimpembe figure sur les tablettes de Chelsea qui semble déterminé à le faire venir d’ici la fin du mercato. Et la direction parisienne a fixé un prix de départ XXL pour envisager un transfert de son défenseur central.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche à dégraisser son effectif en cette période de mercato, et de nombreux éléments ne seront pas retenus en cas d’offre jugée satisfaisante par Luis Campos. C’est notamment le cas de Presnel Kimpembe (26 ans) qui, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec le PSG, semble plus proche de la sortie qu’autre chose.

Mercato - PSG : Le transfert de Kimpembe se confirme sérieusement https://t.co/xhOZptUOrj pic.twitter.com/ZRtHJjktRe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 15, 2022

Kimpembe a averti le PSG

Dès le mois de juin dernier, alors qu’il était interrogé en conférence de presse en plein rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe mettait la pression sur le PSG au sujet de son avenir : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C'est réciproque. Je vais avoir 27 ans en août, c'est un moment clé dans ma carrière. Mon prochain contrat sera donc très important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », indiquait le défenseur central formé au PSG.

Chelsea devra miser gros pour Kimpembe

Dès lors, Chelsea est revenu à la charge pour Presnel Kimpembe qui avait déjà été courtisé à l’été 2021 par Thomas Tuchel qui apprécie beaucoup son profil depuis leur collaboration au PSG. Les Blues , qui ont perdu Andreas Christensen (Barcelone) et Antonio Rüdiger (Real Madrid) ont déjà recruté Kalidou Koulibaly, et c’est le profil de Kimpembe qui semble privilégié pour être associé à l’international sénégalais. Néanmoins, le PSG étant dans l’obligation de boucler de belles ventes cet été, il faudra y mettre le prix, et The Independent ainsi que l’Evening Standard ont d'ailleurs annoncé vendredi que Campos réclamerait au minimum 50M€ + 10M€ de bonus pour un transfert de Kimpembe.

Le PSG a déjà ciblé le remplaçant de Kimpembe

Mais qui viendrait alors succéder à Presnel Kimpembe dans le secteur défensif du PSG la saison prochaine, d’autant que Christophe Galtier a clairement affiché son envie d’aligner une défense à trois centraux ? Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) semble déjà tout désigné, et le robuste défenseur slovaque se rapproche de jour en jour d’un transfert au Parc des Princes qui semble bien parti pour avoisiner les 65M€. Un renfort qui pousserait encore un peu plus Kimpembe vers la sortie…