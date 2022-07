Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier envoie un premier message fort à Messi

Publié le 16 juillet 2022 à 12h10 par Quentin Guiton

Il y a un an, le PSG frappait un énorme coup en s’offrant la légende du FC Barcelone Lionel Messi. Malheureusement, la saison de l’Argentin à Paris ne s’est pas passée comme prévue. Messi a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement et n’a pas encore répondu aux attentes. Mais Christophe Galtier son nouveau coach a tenu le soutenir.

L’été dernier, le PSG choquait tout le monde en signant le septuple Ballon d’Or Lionnel Messi. Avec un trio Messi-Mbappé-Neymar en attaque, les attentes étaient immenses pour le club parisien. Résultat, si le PSG a été sacré champion de France, son parcours en Ligue des champions a une nouvelle fois été un échec retentissant. Et Lionel Messi n’a pas forcément aider le club à franchir un cap. L’Argentin a vécu une saison compliquée entre une adaptation difficile à sa nouvelle vie et des performances décevantes. Même s’il finit tout de même à 11 buts et 14 passes décisives, on attendait beaucoup plus de la part d’un tel joueur.

Mercato - PSG : Campos active une piste XXL, le transfert se rapproche pour Kimpembe https://t.co/K4wV416YYa pic.twitter.com/5gqZ7d1vwW — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Messi parti pour être prolongé ?

Dès lors, des rumeurs d’un départ du PSG dès cet été avaient fait surface. Mais contre toutes attentes, le club de la capitale voudrait finalement prolonger son contrat ! Le PSG serait convaincu que le meilleur est à venir pour Messi et que l’année passée était une saison d’adaptation. De son côté, le joueur ne serait pas contre mais préférerait attendre la fin de la Coupe du monde 2022 pour faire un choix pour la suite de son aventure au PSG.

Galtier confiant pour Messi