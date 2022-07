Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos dégaine une offre inattendue à 30M€ sur le mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

En quête de renforts défensifs, le PSG travaille pour boucler le transfert de Milan Skriniar. Dans le même temps, Presnel Kimpembe est annoncé avec insistance sur le départ. Pour compenser la perte de l'international français, Luis Campos aurait déjà une idée de son successeur qui pourrait être Gonçalo Inácio (20 ans) qui évolue au Sporting CP.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de renforcer son arrière-garde. Et pour cause, Christophe Galtier a bien l'intention d'évoluer dans un schéma tactique à trois défenseurs centraux. Dans cette optique, la priorité se nomme Milan Skriniar, mais son transfert n'est pas facile à finaliser compte tenu des exigences de l'Inter Milan. Et en plus, le PSG pourrait être contraint de recruter un autre axial afin de remplacer Presnel Kimpembe, annoncé avec insistance du côté de Chelsea. Et Luis Campos a ainsi activé son réseau.

Mercato - PSG : Campos active une piste XXL, le transfert se rapproche pour Kimpembe https://t.co/K4wV416YYa pic.twitter.com/5gqZ7d1vwW — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Gonçalo Inácio pour remplacer Kimpembe ?

Selon les informations d' O Jogo , le PSG s'intéresse ainsi à Gonçalo Inácio (20 ans). Le jeune défenseur portugais sort d'une saison très intéressante au Sporting CP où son contrat s'achève en juin 2026. Par conséquent, il est considéré comme un élément essentiel au sein du club lisboète qui ne fera pas de cadeau pour le transfert de Gonçalo Inácio.

Une offre de 30M€ déjà prête ?

Parfaitement conscient de la situation, Luis Campos aurait ainsi prévu de transmettre une offre de transfert avoisinant les 30M€ + bonus. Il faut dire que l'entente entre le Sporting et le PSG est plutôt bonne comme en témoignent les transactions réalisée avec Pablo Sarabia et Nuno Mendes. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant à convaincre le club portugais de lâcher Gonçalo Inácio.