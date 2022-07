Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres du contrat de Renato Sanches sont révélés

Publié le 16 juillet 2022 à 8h45 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est proche de boucler le transfert de Renato Sanches. Alors qu'il ne reste plus qu'à trouver un accord avec le LOSC, l'international portugais pourrait signer un contrat de quatre ans à hauteur de 4M€, assorti de 2M€ de bonus la première année en fonction des matchs joués et des résultats du PSG.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, Luis Campos veut toujours renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller football du PSG a lancé les hostilités pour Renato Sanches.

Mercato - PSG : Luis Campos valide un transfert à 6M€ https://t.co/4MUwkSkN6a pic.twitter.com/TVxfOk2cQv — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Un contrat de quatre saisons à 4M€ annuels attend Renato Sanches au PSG

Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est proche de finaliser le transfert de Renato Sanches, puisqu'il ne lui reste plus qu'à trouver un accord avec le LOSC, qui est désormais ouvert à l'idée de laisser filer son milieu de terrain portugais à Paris cet été.

2M€ de bonus offerts à Renato Sanches la première année ?

Ce vendredi, Nabil Djellit a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Renato Sanches. A en croire le journaliste français, le PSG se serait entendu avec Renato Sanches pour un engagement de quatre saisons. Le première année, Renato Sanches devrait percevoir environ 4M€, plus 2M€ de bonus en fonction des matchs joués et des résultats du PSG. Et pour les trois saisons suivantes, la star du LOSC devrait continuer à empocher 4M€ par an, mais sans les bonus.