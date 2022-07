Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les 5 transferts de légende ratés par l’OM

Publié le 16 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Par le passé, l’OM aurait pu boucler des opérations qui semblaient pourtant inimaginables sur le marché des transferts. Retour sur les deals loupés de peu par le club phocéen et qui auraient pourtant pu marquer l’histoire de l’OM et lui permettre d’enrichir encore davantage son palmarès.

1-Diego Maradona en 1989

L’histoire est vieille comme le monde, et vous en avez déjà probablement entendu parler si vous suivez de près l’OM : Diego Maradona a bien failli porter le maillot du club phocéen. À l’été 1989, alors qu’il évolue à Naples depuis cinq ans, le numéro 10 argentin est courtisé par Bernard Tapie qui souhaitait en faire la star de son projet. Michel Hidalgo, qui était à l’époque directeur sportif de l’OM, s’est confié sur le dossier Maradona en octobre dernier dans les colonnes de So Foot : « C’est simple, on cherchait "le" joueur qui allait faire passer un palier à l’OM. Et à cette époque, "le" joueur, c’est Maradona. On savait qu’il n’était plus heureux à 100% avec son club, des informations avaient filtré. Tapie est parti au quart de tour, m’a expliqué que ce n’était pas une question d’argent et m’a proposé de prendre son avion privé pour aller rencontrer Maradona chez lui à Naples (…) Le soir nous avons été dîner avec trois de ses amis. Je lui ai dit qu’on l’attendait à Marseille, qu’il aurait une villa magnifique à Cassis, en bord de mer, avec une piscine et un grand jardin », confie Hidalgo. Mais finalement, Maradona n’a jamais signé à l’OM…

2-Youri Djorkaeff en 2001

Pour son deuxième passage à la direction de l’OM en 2001, Bernard Tapie avait une nouvelle fois vu les choses en grand et a tenté un gros coup sur le marché des attaquants : Youri Djorkaeff. Fraichement sacré champion du Monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec l’équipe de France, il était en difficulté dans son club de Kaiserslautern, et Tapie avait pour projet de le relancer à l’OM : « L’OM, c’est un gros défi à relever. Un défi fait pour moi. Bien sûr que j’ai envie de venir à Marseille », confiait d’ailleurs Djorkaeff à cette époque. Mais finalement, l’OM n’est jamais parvenu à trouver un accord avec Kaiserslautern dans ce dossier.

3-Mario Jardel en 2001

En cet été 2001, Djorkaeff n’a pas été la seule piste XXL envisagée en attaque par Bernard Tapie pour l’OM. Il a un autre gros coup en tête : le Brésilien Mario Jardel, qui empile les buts du côté de Galatasaray et ne serait pas contre l’idée d’un départ de Turquie. Les supporters de l’OM ainsi que la presse s’emballent rapidement pour le feuilleton Jardel, mais rien ne sera conclu pour des raisons financières. Quelques années plus tard, le buteur brésilien affichait de grands regrets par rapport à ce transfert avorté à l’OM : « Je regrette beaucoup, sincèrement. J’aurais beaucoup aimé jouer en France à Marseille. Et j’espère pouvoir un jour venir en France en tant qu’entraîneur pourquoi pas ».

4-N’Golo Kanté en 2015

Avant de devenir le monstre de milieu de terrain récupérateur de Chelsea et de l’équipe de France, N’Golo Kanté a eu un parcours plutôt classique dans l’hexagone, et qui a bien failli le mener à l’OM. À l’été 2015, alors qu’il évoluait à Caen, il figure sur les tablettes de l’OM ainsi que de Leicester, mais Kanté donne sa priorité au club phocéen. Seulement, Vincent Labrune refuse de s’aligner sur les 9M€ réclamés par Caen, et N’Golo Kanté a finalement rejoint Leicester. Vous connaissez la suite…

5-Malcom en 2015