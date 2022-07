Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Longoria lâche une grande annonce sur le mercato

Publié le 15 juillet 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le début de mercato timide de l’OM a engendré le départ de Jorge Sampaoli, Jacques Cardoze, le directeur de la communication du club, a tenu à rassurer sur le travail effectué par Pablo Longoria et ses équipes de recrutement. Dans le même, Cardoze a démenti les rumeurs de départ le concernant.

Après une saison réussie sur tous les plans ou presque, l’OM s’attendait à enfin vivre un été tranquille. Mais l’idée a rapidement été mise de côté. Après un début de mercato timide, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le navire, mécontent de l’inaction de l’OM. Logiquement, le vestiaire a été chamboulé et Pablo Longoria a dû trouver une solution rapide. Sans trembler, le président olympien a nommé Igor Tudor au poste d’entraîneur. Un choix étonnant mais qui conforte Longoria dans sa philosophie depuis sa prise de fonction à la présidence du club.

3) croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre... 4) Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille… Allez l’OM — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) July 15, 2022

« Nous faisons bloc autour de Pablo ! »

Après ce début d’été remuant, Jacques Cardoze a pris la parole pour défendre son président sur le mercato de l’OM. « Laissons Pablo, Javier, David et toutes les équipes travailler sereinement. Ce Mercato est lent et chacun doit être patient et confiant. Croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre... Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille… Allez l’OM », a écrit le directeur de la communication de l’OM sur son compte Twitter .

Pablo Longoria travaille en coulisses

Les supporters de l’OM peuvent être rassurés, le mercato est le sujet principal en interne. La preuve avec l’arrivée imminente de Chancel Mbemba. Les premières rumeurs datent d’il y a de longues semaines et depuis, plus rien. Résultat : l’ancien joueur de Porto devrait s’engager avec l’OM jusqu’en 2025. C’est ce qu’on appelle un dossier rondement mené en coulisses. Pablo Longoria est focalisé à 100% sur le marché des transferts et rien d’autre.

Chers amis de la #TeamOM les rumeurs font sans doute partie de la vie de ce club, mais ces jours-ci beaucoup de choses parcourent ce réseau et sont totalement fausses, je tiens donc à démentir celle me concernant. 1) Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM…. ➡️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) July 15, 2022

« Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM »