Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une grande menace pour le transfert de Clauss

Publié le 15 juillet 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à dénicher des joueurs capables d'évoluer dans les couloirs du schéma tactique préparé par Igor Tudor, Pablo Longoria fait le forcing pour recruter Jonathan Clauss. Cependant, le piston droit du RC Lens ne manque pas de prétendants sur le mercato puisque Chelsea et Manchester United seraient également très intéressés.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de renforcer ses couloirs. Et pour cause, Igor Tudor souhaite évoluer dans un système avec trois axiaux et donc des pistons dans les couloirs. Pablo Longoria doit donc s'activer sur le marché des transferts puisque pour le moment, les profils sont insuffisants au sein de l'effectif de l'OM. A gauche, Sead Kolasinac n'a pas le profil d'un piston tandis que Jordan Amavi traverse une période délicate depuis quelques saisons. A droite, Pol Lirola vient de réaliser une saison décevante, mais il pourrait bien se relancer sous les ordres d'Igor Tudor à un poste qui lui correspond bien. Malgré tout, Pablo Longoria s'active pour Jonathan Clauss.

L'OM fait le forcing pour Clauss

En effet, l'OM fait partie des options les plus sérieuses pour Jonathan Clauss dont le contrat au RC Lens s'achève en juin 2023. Selon L'EQUIPE , le club phocéen a même dégainé une première offre estimée à 5M€ + 1M€. Cela n'a pas suffi à convaincre les Sang-et-Or qui réclament environ 10M€ pour le transfert de l'international français. Et en plus du prix, l'OM est confronté à un autre frein dans ce dossier : la concurrence.

Transferts - OM : Longoria dégaine une offre de 6M€ sur le mercato https://t.co/ocEAahfrYP pic.twitter.com/fIqZcT6bsW — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Manchester United et Chelsea débarquent

Selon les informations du London Evening Standard , Manchester United et Chelsea sont également intéressés par Jonathan Clauss. Les Blues , qui évoluent dans un système similaire à celui du RC Lens, sont intéressés par l'international français depuis plus d'un an. Mais un transfert dépendra surtout de la situation de César Azpilicueta. Le défenseur espagnol est annoncé du côté du FC Barcelone. Et si ce dossier venait à aboutir, Chelsea dégainera alors une offre pour Jonathan Clauss. La réflexion est un peu la même chez les Red Devils . En effet, le club mancunien s'activera pour le piston lensois en cas de départ d'Aaron Wan-Bissaka.

Lens inflexible pour le transfert de Clauss