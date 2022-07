Foot - Mercato

Mbemba, Navas, Diallo… Toutes les infos mercato du 15 juillet

Publié le 15 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2022 à 12h21

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Tout est bouclé pour Ekitike ?

Selon les informations du Telegraph , le PSG et Reims ont trouvé un accord pour le transfert d'Hugo Ekitiké. Le média anglais assure que les négociations se sont accélérées ces dernières heures entre les deux clubs afin d'aboutir à un terrain d'entente. Pour le moment, le montant de la transaction n'a pas filtré.



OM : Mbemba est en train de débarquer

Comme l'avait révélé L’Equipe , l’OM est sur le point de boucler un nouveau transfert dans le secteur défensif, mais son nom n’avait pas encore fuité. C'est désormais chose faite puisque Chancel Mbemba (27 ans), défenseur international congolais et libre de tout contrat depuis le 1er juillet et son départ du FC Porto, a été aperçu à l'aéroport de Marseille et semble donc sur le point de s'engager avec le club phocéen.



PSG : Un gros club étranger se manifeste pour Keylor Navas

Alors que le PSG envisage un départ de Keylor Navas après avoir initialement songé à le conserver comme l'a annoncé Le Parisien , un prétendant se manifeste dans ce dossier. Selon le Corriere dello Sport , Naples songerait sérieusement à relancer Keylor Navas cette saison et opterait pour une arrivée en prêt de l’ancien gardien du Real Madrid.



PSG : Naples débarque également pour Abdou Diallo

En plus de Keylor Navas, la direction de Naples en pince pour un autre joueur du PSG qui a été placé sur la liste des indésirables par Luis Campos : Abdou Diallo. Le défenseur central sénégalais, sous contrat jusqu'en 2024, serait la piste prioritaire du club transalpin qui cherche à pallier le départ récent de Kalidou Koulibaly à Chelsea.



PSG : Campos prend une décision fracassante pour Scamacca

Selon RMC Sport , Gianluca Scamacca n'est plus la priorité de Luis Campos pour renforcer le secteur offensif parisien. Le club de la capitale refuse d'offrir les 50M€ réclamés par Sassuolo et tant que les Neroverdi ne revoient pas leurs exigences à la baisse, il semble impossible de voir Scamacca signer au PSG.



