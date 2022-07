Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros club étranger se manifeste pour Keylor Navas

Publié le 15 juillet 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui, après mûre réflexion, a finalement décidé de ne pas le conserver cet été malgré la pression du vestiaire, Keylor Navas est invité à se trouver un nouveau point de chute. Naples, en quête d’un nouveau gardien, étudie cette option pour un prêt cet été.

La saison passée, Mauricio Pochettino avait décidé d’instaurer une concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au poste de gardien de buts au PSG, même si l’ancien gardien du Milan AC a fini par disputer les matchs majeurs en deuxième partie de saison, et notamment en Ligue des Champions. Mais à quoi faut-il s’attendre pour Navas et Donnarumma la saison prochaine au PSG ?

Le PSG a hésité avec Navas…

Comme l’a annoncé Le Parisien, Luis Campos avait d’abord songé à conserver Keylor Navas et à lui confier le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG la saison prochaine, d’autant que Sergio Ramos a fermement milité pour que son ancien coéquipier du Real Madrid reste au club. Mais finalement, le PSG aurait décidé de vendre Navas avant la fin du mercato estival, et cherche désormais preneur pour le gardien costaricien…

Transferts - PSG : Campos change ses plans pour le mercato de Keylor Navas https://t.co/kwN4IspwNw pic.twitter.com/3VHaeocUUG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 14, 2022

Naples débarque pour Navas