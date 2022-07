Mercato - PSG : Luis Campos joue la montre pour Renato Sanches

Foot - Mercato - PSG

Suivi avec insistance par le PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, Renato Sanches souhaite absolument rejoindre le club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi s’est même mêlé de ce dossier pour négocier avec les dirigeants du LOSC. Mais pour le moment, Luis Campos n’aurait pas proposé mieux que 10M€, une offre faite la semaine dernière et refusée par les Nordistes.

Même si le PSG a bouclé l’arrivée de Vitinha il y a deux semaines, le recrutement à ce poste n’est pas terminé. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com , Luis Campos a lancé l’opération Renato Sanches, un dossier qui continue d’avancer petit à petit. D’après nos informations, Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement impliqué dans ce feuilleton afin d’accélérer les négociations avec les dirigeants du LOSC.

Même s’il reste des détails à régler, le LOSC serait de plus en plus proche de lâcher l’affaire. Du côté de Renato Sanches, la tendance est claire : il souhaite rejoindre le PSG. Même si l’AC Milan négocie avec lui depuis un moment, l’international portugais privilégie le club de la capitale.

“Ac Milan is one step closer from signing Renato Sanches” pic.twitter.com/ebxE4iiUVz