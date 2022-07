Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos change ses plans pour le mercato de Keylor Navas

Publié le 14 juillet 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier a choisi Gianluigi Donnarumma pour endosser le rôle de gardien numéro un au PSG, Keylor Navas a été informé de cette décision à son retour de vacances. Dans un premier temps, Luis Campos aurait décidé de conserver le gardien costaricien en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma, poussé par Sergio Ramos qui a milité pour le garder. Toutefois, le conseiller football du PSG se poserait désormais des questions et se demanderait s'il n'est pas finalement préférable de vendre Keylor Navas.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG lors de l'été 2021, Mauricio Pochettino s'est retrouvé au coeur d'un énorme dilemme entre Keylor Navas et l'Italien. Et plutôt que de choisir un gardien numéro un et une doublure, le coach argentin a préféré mettre en place une alternance entre ses portiers de classe mondiale. Alors qu'il a pris la place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne compterait pas du tout employer la même méthode que son prédécesseur. En effet, le nouvel entraineur du PSG a décidé d'instaurer une hiérarchie stricte entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Mercato - PSG : Le vestiaire de Galtier s'enflamme pour le transfert de Tchouaméni https://t.co/DUzi90JzzK pic.twitter.com/C9RCo8JNGL — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Poussé par le vestiaire, le PSG avait décidé de garder Keylor Navas

Selon les informations du Parisien , Christophe Galtier aurait fait son choix entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. En effet, le nouveau coach du PSG aurait décidé d'installer l'Italien en tant que gardien numéro un. D'ailleurs, Christophe Galtier et Luis Campos auraient annoncé la nouvelle à Keylor Navas à son retour de vacances au début du mois de juillet.

Le PSG commence à penser à un transfert de Keylor Navas

A ce moment-là, le PSG aurait prévu d'utiliser Keylor Navas comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Ainsi, selon Le Parisien , il n'était pas question de vendre l'ancien gardien du Real Madrid lors de ce mercato estival. Et d'après le média français, le vestiaire du PSG - mené par son nouveau leader Sergio Ramos - aurait poussé en interne pour que Christophe Galtier et Luis Campos prennent cette décision vis-à-vis de Keylor Navas. D'après le média français, Sergio Ramos serait aujourd'hui le joueur le plus écouté et il serait amené à prendre de plus en plus d'épaisseur au PSG, que ce soit sportivement ou socialement, surtout que Neymar froisserait la direction parisienne et que Christophe Galtier devrait lancer une défense à trois en 2022-2023. Et avec son nouveau statut au PSG, Sergio Ramos aurait milité aux côtés d'autres cadres de l'équipe pour que Keylor Navas continue l'aventure au Parc des Princes. D'ailleurs, Keylor Navas aurait été sensible à ces interventions de ses coéquipiers.

Sergio Ramos devient le grand leader du vestiaire du PSG

Malgré tout, la direction du PSG se poserait aujourd'hui des questions quant à l'avenir de Keylor Navas. En effet, les hautes sphères parisiennes se demanderaient s'il n'est pas préférable de se séparer du Costaricien, et ce, pour qu'il ne perturbe pas l'intégration définitive de Gianluigi Donnarumma. Alors que Keylor Navas réalise toujours de grosses performances à Paris, le PSG se poserait la question de savoir s'il ne faut pas libérer psychologiquement son gardien italien en bouclant le transfert de son actuelle doublure cet été. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.