PSG : Navas, Benzema, critiques... Le clan Donnarumma déballe tout

Publié le 13 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic

La première année de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain n’a pas été simple. Pour la première fois de sa carrière, le prodige italien a dû composer avec une forte concurrence à son poste ainsi qu’à une pression énorme, qui lui a fait commettre quelques erreurs. Dans un entretien accordé ce mercredi à La Gazzetta dello Sport, son frère Antonio Donnarumma a tout repassé en revue, revenant sur les épisodes les plus critiques de la saison du PSG.

Le poste de gardien a toujours été un problème depuis le début du projet QSI. Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Gianluigi Buffon ou encore Alphonse Areola, ils se sont tous succédés sans que jamais un réussisse à s’installer comme titulaire indiscutable. Cette saison n’a pas fait exception, puisque le PSG s’est retrouvé avec deux joueurs de niveau international pour le même poste, avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Une situation qui n’a pas manqué de créer la polémique, avec l’Italien qui a semblé clairement craquer sur la pression en commettant des erreurs assez surprenantes à des moments cruciaux.

« J'ai lu que le nouveau coach Galtier pourrait mettre un terme à l'alternance avec Navas, en lui donnant le poste de titulaire »

Interrogé par La Gazzetta dello Sport sur la première saison de Gianluigi Donnarumma au PSG, son frère semble croire en un renouveau avec l’arrivée de Christophe Galtier. « J'ai lu comme vous que le nouveau coach Galtier pourrait mettre un terme à l'alternance avec Navas, en lui donnant le poste de titulaire. Bien sûr je ne rentrerai pas dans le fond, mais je peux vous dire que pour un gardien c'est important de jouer le plus possible » a expliqué Antonio Donnarumma, qui assure que son jeune frère est heureux au Paris Saint-Germain. « Il se sent très bien au PSG. Il ne regrette pas d’avoir quitté Milan, il est heureux au PSG et il ne regrette pas son choix ».

« L'intervention de Benzema est une faute pour 9 arbitres sur 10 »

Il n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant le huitième de finale retour de Ligue des Champions et le but de Karim Benzema, qui a lancé la remontée du Real Madrid et finalement sa qualification aux dépens du PSG. « On se parle toujours à la fin des matchs pour une analyse à chaud, puis aussi dans les jours qui suivent » a expliqué Antonio Donnarumma, qui tout comme Gianluigi est persuadé que l’attaquant français a commis une faute à ce moment-là. « L'intervention de Benzema est une faute pour 9 arbitres sur 10. L'erreur avec l'équipe nationale était plutôt différente, le résultat de la fatigue de fin de saison et du coefficient de risque qui augmente indéniablement lorsque le gardien est toujours appelé à jouer avec ses pieds ».

