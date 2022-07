Foot - PSG

PSG : Navas, boulettes… Donnarumma reçoit un avertissement pour la suite

Publié le 11 juillet 2022 à 23h45 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 11 juillet 2022 à 23h53

Même s'il est l'un des tout meilleurs gardiens de but au monde, Gianluigi Donnarumma a effectué une saison 2021 / 2022 mitigée, entre prestations décevantes et boulettes lors de matchs importants. Un bilan contrasté qui lui a valu un avertissement du sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini, qui s'attend à mieux de la part de son portier.

Si les plus sceptiques doutaient encore du talent de Gianluigi Donnarumma, ce dernier a fait taire toutes les critiques à l'occasion de l'Euro 2020, disputé l'année dernière. Infranchissable dans ses cages et décisif à plusieurs reprises lors des séances de tirs au but disputées par son équipe, le gardien fut l'un des grands artisans du sacre de l'Italie. Cependant, les choses se sont compliquées pour le portier au cours de sa première saison avec le PSG.

Une saison difficile

Mis en concurrence et titularisé en alternance avec Keylor Navas, Donnarumma ne jouait qu'un match sur deux pendant l'exercice 2021 / 2022. Une situation qui n'a pas mis l'ancien pensionnaire de l'AC Milan dans les meilleures conditions, puisqu'il a enchainé en seconde partie de saison les prestations décevantes et les boulettes, dont une face à Karim Benzema en Ligue des Champions, qui a entrainé l'élimination de Paris face au Real Madrid.

Mancini prévient Donnarumma