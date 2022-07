Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous fixé par Luis Campos, nouveau transfert à venir ?

Publié le 11 juillet 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Si du renfort est encore attendu dans l’entrejeu après l’arrivée de Vitinha, le PSG espère également se séparer de certains joueurs, à l’instar d’Idrissa Gueye. Luis Campos aurait informé le milieu sénégalais que le club ne comptait plus sur lui, et cela pourrait aller vite le concernant puisqu’une rencontre avec Galatasaray serait programmée pour évoquer son cas.

Le PSG veut faire du ménage. Alors que Christophe Galtier n’a pas caché lors de sa présentation que l’effectif parisien était trop étoffé, le club de la capitale voudrait se séparer de onze joueurs selon les récentes informations du Parisien . Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi ne rentreraient plus dans les plans du PSG, et cela pourrait notamment aller vite avec Idrissa Gueye.

Galatasaray intéressé par Gueye

En effet, Luis Campos aurait déjà informé son milieu sénégalais qu’il valait mieux pour lui de trouver une nouvelle destination durant le mercato estival selon le journaliste Abdellah Boulma. Plusieurs écuries européennes sont intéressées par le joueur de 32 ans : trois clubs anglais, Galatasaray mais aussi une équipe française, et c’est justement en Turquie qu’on pourrait le retrouver.

Mercato - PSG : Luis Campos fait une grosse annonce à un joueur de Galtier, transfert en vue https://t.co/YVF6jTlHgK pic.twitter.com/qTP7RQXUlo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 11, 2022

Rencontre à venir pour Idrissa Gueye