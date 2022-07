Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un improbable coup de théâtre pour Alvaro Gonzalez ? La réponse

Publié le 15 juillet 2022 à 23h15 par La rédaction

Ecarté du groupe marseillais depuis plusieurs mois, Alvaro Gonzalez ne réintègrera pas le groupe d'Igor Tudor. Mis au placard, le défenseur espagnol est toujours sous contrat avec l'OM, mais plus pour longtemps. Son entourage essaye de lui trouver un point de chute avant de négocier son départ avec Pablo Longoria, président du club phocéen.

Alvaro Gonzalez vit un calvaire depuis le mois de mars. Mis de côté par Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol n'entre plus dans les plans de l'OM, même si Pablo Longoria n'avait pas fermé la porte à un réintégration après l'arrivée d'Igor Tudor. « Milik est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner leur confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. Pour Alvaro, la situation est la même. On continuera sur la même logique » avait déclaré le président de l'OM.

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour le mercato d'Alvaro Gonzalez https://t.co/azgYYPldsz pic.twitter.com/G79xztLppz — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Des rumeurs sur une possible réintégration ont circulé

Mais comme l'annonce L'Equipe ce vendredi, Alvaro Gonzalez ne sera pas réintégré. Les rumeurs sur un possible retour dans l'équipe première ne sont pas fondées selon le quotidien sportif. Sauf incroyable revirement de situation, le joueur espagnol quittera l'OM cet été.

Le divorce est acté entre l'OM et Alvaro Gonzalez

Les représentants d'Alvaro Gonzalez travaillent en coulisses pour lui trouver un point de chute. Une fois trouvée, ses agents discuteront de son départ avec Pablo Longoria, désireux de boucler ce dossier au plus vite. Le but pour l'entourage d'Alvaro Gonzalez étant d'obtenir la résiliation à l'amiable la moins onéreuse possible.