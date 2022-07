Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas prêt à faire capoter un transfert prévu par Longoria ?

Publié le 15 juillet 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

Après sa bonne saison avec l’OGC Nice, Justin Kluivert a tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Récemment, la presse italienne annonçait même un accord imminent avec l’OM. Mais à l’heure actuelle, il n’y aurait plus que l’OL et West Ham qui batailleraient pour faire venir l’ailier néerlandais.

Avec l’arrivée officialisée ce vendredi soir de Chancel Mbemba, l’OM continue de se renforcer sur le plan défensif. Il faut dire que ce secteur était primordial avec le départ de William Saliba qui est retourné à Arsenal après son prêt d’une saison. Mais le secteur offensif a lui aussi besoin de renforts. En attendant le retour espéré d’Amine Harit, Pablo Longoria a ciblé Justin Kluivert, auteur d’une saison intéressante avec l’OGC Nice.

Justin Kluivert était proche de l’OM

De retour à l’AS Roma à l’issue de son prêt, le Néerlandais ne devrait pas rester en Italie. Le club romain souhaite s’en séparer et l’OM semblait en tête de course puisqu’un accord était imminent a récemment déclaré la presse italienne. Avant que d’autres prétendants ne viennent mettre leur grain de sable dans ce dossier…

West Ham et Lyon finalement en tête de course ?