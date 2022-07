Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pablo Longoria tente un gros coup à 25M€ sur le mercato

Publié le 15 juillet 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Pablo Longoria a fait d'Arsenal l'un de ses terrains de chasse préférentiels. Après avoir accueilli la saison dernière Mattéo Guendouzi et William Saliba, le président de l'OM explorerait la piste Nicolas Pépé, en manque de temps de jeu à Londres. Un joueur valorisé 25M€ par son club. L'OL, Séville et Leeds se seraient aussi manifestés dans ce dossier.

Responsable de la communication à l'OM, Jacques Cardoze a tenu à rassurer les supporters marseillais ce vendredi sur son compte Twitter : « Laissons Pablo, Javier, David et toutes les équipes travailler sereinement. Ce Mercato est lent et chacun doit être patient et confiant. Croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre... Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille… Allez l’OM ». Il est vrai que le mercato estival de Pablo Longoria n'est pas parti au même rythme que le précédent. Après avoir acté l'arrivée de Samuel Gigot dès le mois de janvier, l'OM a réussi à mettre la main sur Isaak Touré et Chancel Mbemba. Mais d'autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines. Longoria voudrait notamment profiter de sa bonne relation avec les dirigeants d'Arsenal pour boucler de jolis coups en Premier League.

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un nouveau transfert ? https://t.co/7vkpsmP7Vh pic.twitter.com/Vmnpd5ydCY — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

L'OM suit Nicolas Pépé

Après avoir accueillir Mattéo Guendouzi et William Saliba lors de l'été 2021, l'OM voudrait encore faire affaire avec le club londonien. Pour renforcer le poste de latéral gauche, les dirigeants phocéens penseraient à Nuno Tavares. Selon El Diario de Sevilla , la formation penserait également à Nicolas Pépé pour renforcer le secteur offensif. En manque de temps de jeu à Arsenal, l'international ivoirien s'interroge sur son avenir. Passé par Angers et le LOSC, l'ailier pourrait tenter de se relancer en Ligue 1, un championnat qu'il connait parfaitement.

L'OL, Leeds et le FC Séville dans le coup

Agé de 27 ans, Nicolas Pépé serait également surveillé par les décideurs de l'OL, qui suivent les prestations du joueur depuis de nombreux mois. Leeds penserait aussi à lui pour remplacer Raphinha, mais le club le plus actif dans ce dossier serait le FC Séville. A en croire le média anglais, la formation espagnole serait passée à l'offensive, transmettant une première proposition à 18M€. Entraînée par Julen Lopetegui, la formation discuterait régulièrement avec l'agent de Nicolas Pépé pour essayer de boucler cette opération.

Pour Nicolas Pépé, ce sera 25M€

Dans ce dossier, Arsenal aimerait récupérer environ 25M€. Une somme, qui pourrait être trop importante pour les finances de l'OM. Surtout que Pablo Longoria a confié son souhait de ne pas prendre de risques cet été et de ne pas mettre le club dans le rouge. Le FC Séville mènerait la course dans ce dossier Nicolas Pépé, mais aucune décision n'aurait encore été actée pour l'instant.