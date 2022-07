Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération d'Henrique est menacée

Publié le 16 juillet 2022 à 16h45 par Quentin Guiton

Abdou Diallo et Keylor Navas sont deux joueurs concernés par le grand dégraissage de l’effectif mené par le PSG cet été. Et ça tombe bien puisque Naples serait chaud pour s’attacher les services des deux joueurs. Mais ce double transfert est encore loin d’être acté. En effet, les gros salaires des deux Parisiens font peur du côté de Naples…

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaite opérer une grande révolution dans son effectif. Et cette révolution passe obligatoirement par un dégraissage. Ainsi, le PSG a dressé une longue liste d’indésirables. Mauro Icardi, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler sont concernés. Parmi eux, on trouve aussi Abdou Diallo, qui garde une belle cote sur le marché, et Keylor Navas qui ne sera pas le gardien numéro un la saison prochaine s’il reste.

Mercato - PSG : Campos joue avec le feu pour le transfert de Skriniar https://t.co/QocLqEIUH5 pic.twitter.com/0RbtKgCudN — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Naples tente un double coup

Et en ce qui concerne les départs d’Abdou Diallo et de Keylor Navas, le PSG aurait une piste. En effet, Naples aimerait s’offrir les services du défenseur sénégalais…et du portier costaricain ! Les Partenopei ont besoin de recruter à ces deux postes, après avoir perdu Kalidou Koulibaly et David Ospina. Une grosse transaction qui satisferait donc tout le monde !

Trop onéreux ?