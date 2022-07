Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un club tente un double transfert au PSG, grande nouvelle pour Campos

Publié le 15 juillet 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à délester son effectif cet été, le PSG a dressé une liste d'indésirables au sein de son effectif. Mais il ne sera pas facile de trouver une porte de sortie à certains de ces joueurs. Cependant, Naples pourrait bien rendre service au club de la capitale puisque le club italien s'intéresse à Abdou Diallo et Keylor Navas.

Cet été, le PSG s'attend à une large revue d'effectif. Mais pour le moment, c'est encore un peu calme. Et pour cause, seul Vitinha a été recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Dans le sens des départs aussi ça n'a pas encore beaucoup bougé. L'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka estimée à 2M€ tandis qu'Alphonse Areola a été transféré définitivement à West Ham pour environ 10M€. Angel Di Maria et Xavi Simons sont également partis alors que leurs contrats prenaient fin. De son côté, Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Mais le PSG compte bien poursuivre sur sa lancée en vendant de nombreux autres joueurs.

Le PSG a une liste d'indésirables

En effet, une liste d'indésirables a été dressée, ce qui pourrait d'ailleurs priver certains joueurs du voyage au Japon pour la tournée estivale. Julian Draxler, Ander Herrera, Abdou Diallo, Eric Junior Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Mauro Icardi sont concernés. Ils pourraient ainsi rester à Paris afin de préparer leur transfert. Mais encore faut-il trouver des clubs intéressés, ce qui ne sera pas évident dans certains cas.

Naples veut Diallo...

Mais Naples pourrait bien rendre un grand service au PSG. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le club italien ferait d'Abdou Diallo sa grande priorité sur le mercato. Et pour cause, Naples vient de vendre Kalidou Koulibaly à Chelsea et cherche donc un nouveau défenseur central. Déjà convoité par l'AC Milan, l'international sénégalais est donc désormais sérieusement suivi par Naples. D'après Fabrizio Romano, le PSG espère récupérer entre 20 et 25M€ sur le transfert d'Abdou Diallo.

... et tente le coup pour Navas