Mercato - OM : Un nouveau prétendant débarque pour Clauss

Publié le 16 juillet 2022 à 16h00 par Quentin Guiton

Dans son schéma de jeu, le coach de l’OM Igor Tudor aimerait attirer deux pistons lors de ce mercato estival. A droite, Jonathan Clauss est la grande priorité. Mais le RC Lens est intransigeant et demande toujours 10M€, une somme jugée trop importante par l’OM. Et ce dossier ne va pas s’arranger avec l’arrivée de la concurrence. D’ailleurs, un nouveau club anglais viendrait de se positionner.

Trois axiaux et deux pistons. Voici ce que désire Igor Tudor pour l’OM la saison prochaine. A gauche, les Olympiens étudient plusieurs pistes, même si Nuno Tavares (Arsenal) semble être la priorité. De l’autre côté, c’est très clair, l’OM veut Jonathan Clauss. Le joueur serait très emballé par une arrivée à Marseille mais les discussions seraient compliquées avec le RC Lens. Une première offre de 6M€ aurait été refusée par les Sang et Or qui demanderaient au minimum 10M€. Un montant jugé trop élevé pour l’OM.

Clauss est très courtisé

Mais si l’OM veut vraiment le joueur, il faudra accélérer car la concurrence est là. En effet, deux gros clubs anglais seraient intéressés par le latéral droit français : Chelsea et Manchester United. En cas de départ de César Azpilicueta (annoncé proche du FC Barcelone), les Blues transmettront une offre au RC Lens pour Jonathan Clauss. Manchester United, qui ne voudrait plus d'Aaron Wan-Bissaka, souhaiterait donc aussi attirer le piston lensois.

Wolverhampton fait son apparition