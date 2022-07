Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça a pris une grande décision pour le transfert de Depay

Publié le 16 juillet 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

À la recherche de renforts sur le plan offensif, l'OM serait particulièrement attentif à la situation de Memphis Depay. Avec les dernières recrues du FC Barcelone, la place du Néerlandais serait clairement menacée. D'ailleurs, le joueur de 28 ans aurait été invité à faire ses valises ces dernières heures. De son côté, Memphis Depay commencerait à s'agacer de sa situation au vu des efforts qu'il a fait pour rejoindre la Catalogne l'été dernier mais ne s'opposerait pas à un départ lors de ce mercato estival du moment que certaines conditions sont remplies.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'OM cherche désormais à se bâtir un effectif qui puisse être au niveau de la compétition afin de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplierait les pistes sur le marché des transferts et serait attentif à la situation de quelques joueurs, comme Dries Mertens ou encore Memphis Depay. Arrivé l'été dernier au FC Barcelone, le Néerlandais n'a pas vraiment convaincu en Catalogne. D'ailleurs, la formation blaugrana serait en train de le pousser vers la sortie.

Le Barça invite Depay à plier bagages

Selon les informations de SPORT , la prolongation d’Ousmane Dembélé, l’arrivée récente de Raphinha et celle à venir de Robert Lewandowski devraient être fatales pour Memphis Depay. Le Néerlandais devrait se retrouver sans aucune possibilité d’intégrer le onze de Xavi, qui disposera d’un grand nombre d’attaquants la saison prochaine. D’ailleurs, le FC Barcelone aurait insisté ces dernières heures sur le fait que Memphis Depay doit partir cet été même s’il est considéré comme un grand professionnel au sein du club.

Depay commence à s’agacer de sa situation

De son côté, le joueur de 28 ans se montrerait quelque peu agacé par cette situation étant donné qu’il a fait un gros effort économique pour pouvoir venir. D’ailleurs, Memphis Depay n’aurait rien prévu pour son avenir puisqu’il avait pour objectif de rester au FC Barcelone et espérait que ce soit le cas malgré les projets entrepris par le club culé sur le marché des transferts.

20M€ pour le recruter, plusieurs clubs à l'affût

Le FC Barcelone réclamerait seulement 20M€ pour se séparer de l’international néerlandais. Ce montant serait jugé comme inacceptable aux yeux de l’entourage de Memphis Depay, étant donné qu’il va devoir revoir ses exigences salariales à la baisse pour son nouveau club s’il part à ce prix là. Quelques équipes se seraient d’ailleurs montrées intéressées par l’attaquant de 28 ans. La Juventus, l’AS Roma et l’Ajax Amsterdam se seraient renseignés. Mais ce serait bien Tottenham qui se serait montré le plus désireux de le recruter jusqu’à présent.

Depay ne s’oppose pas à un départ

Memphis Depay, lui, ne s’opposerait pas vraiment à un transfert cet été, du moment que sa sortie est consensuelle et vers une équipe où il aura un rôle important et qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. L’OM devrait remplir assez facilement ces critères. Reste maintenant à voir si l’aspect financier de l’opération ne viendra pas mettre des bâtons dans les roues de Pablo Longoria.