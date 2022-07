Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le transfert de Depay, Longoria va devoir sortir le grand jeu

Publié le 14 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, l'OM ne serait pas insensible à la situation de Memphis Depay dont l'horizon est bouché au FC Barcelone. Par conséquent, un départ du Néerlandais, à un an de la fin de son contrat, n'est pas à exclure, mais le Barça ne compte pas brader son joueur et prévoirait même de l'inclure dans une opération pour le transfert de Jules Koundé. Pablo Longoria va donc devoir être très convaincant dans ce dossier.

Cet été, l'Olympique de Marseille souhaite se montrer actif pour densifier son effectif en vue de la participation à la Ligue des champions. Pour le moment, l'OM a levé les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez, ce qui représente un peu plus de 30M€. Le secteur défensif, amputé par le départ de William Saliba, dont le prêt ne s'accompagnait pas d'une option d'achat, a vu débarquer Samuel Gigot, recruté cet hiver puis prêté au Spartak Moscou lors de la seconde partie de saison, ainsi qu'Isaak Touré, recruté en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Mais en ce qui concerne le secteur offensif, c'est le calme plat puisqu'aucun renfort n'a débarqué pour le moment. C'est la raison pour laquelle l'OM a activé certains dossiers à l'image de la piste menant à Memphis Depay.

Depay poussé au départ

Il faut dire que le contrat de l'attaquant néerlandais s'achève en juin 2023. Recruté par Ronald Koeman afin de compenser les départs l'été dernier, Memphis Depay n'est pas totalement dans les plans de Xavi. Et l'arrivée de Raphinha, combinée à la prolongation d'Ousmane Dembélé, n'arrange pas la situation de l'ancien Lyonnais. D'autant plus que le FC Barcelone fait toujours le forcing pour tenter d'attirer Robert Lewandowski. La place de Memphis Depay est donc clairement menacée, et le Barça cherchera donc à le vendre afin de finaliser ses autres transferts.

Une opération avec Koundé ?

Cela pourrait donc ressembler à une bonne nouvelle pour l'OM. Sauf que selon les informations de AS , le FC Barcelone compte proposer Memphis Depay au Séville FC dans le cadre d'un deal avec Jules Koundé. Rien ne dit que le club andalou accepterait cette formule, mais si le Néerlandais est utilisé en tant que monnaie d'échange, les Marseillais ne pourront pas faire grand chose pour le recruter.

Le Barça espère 20M€