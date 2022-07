Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique pourrait recevoir une aide précieuse pour ce transfert

Publié le 16 juillet 2022 à 11h45 par Hugo Ferreira

Plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain, Abdou Diallo ne devrait plus en défendre les couleurs la saison prochaine. En effet, le club de la capitale ne compte plus complétement sur lui, et ne le retiendra pas en cas de bonne offre. Naples serait intéressé par sa situation, et pourrait être aidé par Kalidou Koulibaly, qui pourrait convaincre son compatriote de lui succéder.

Le secteur défensif du Paris Saint-Germain va subir plusieurs changements lors de ce mercato estival. Si Sergio Ramos ou Marquinhos ne devraient, sauf énorme retournement de situation, pas faire leurs valises cet été, l’avenir d’autres éléments n’est pas aussi clair. Abdou Diallo en fait partie. Après 3 saisons passées au PSG, le Sénégalais ne semble plus vraiment entrer dans les plans, et ne devrait pas être conservé. Celui-ci ne serait cependant pas sans option, puisqu’un prétendant est apparu.

Naples songe à Abdou Diallo

Après plusieurs semaines de spéculations autour de l’avenir de Kalidou Koulibaly, ce dossier est désormais terminé. L’international sénégalais a rejoint Chelsea, et Naples cherche actuellement son remplaçant. En manque de temps de jeu au PSG, Abdou Diallo est notamment ciblé. Le club de la capitale ne devrait pas s’opposer à un départ du joueur de 26 ans, et le désormais ex-défenseur du club italien pourrait aider à concrétiser cette opération.

Koulibaly pourrait jouer un rôle

Parti à Chelsea, Kalidou Koulibaly pourrait être impliqué dans le transfert d’Abdou Diallo à Naples. En effet, selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’international sénégalais, qui a passé 8 saisons à Naples, pourrait discuter avec son compatriote afin de le convaincre de s’engager en faveur du club italien.